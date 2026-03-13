చార్మ్ బ్యాంగిల్స్కి హార్ట్ సింబల్, స్టార్స్, ఫ్లవర్స్ లేదా అక్షరాల వంటి చిన్న చిన్న పెండెంట్లు ఉంటాయి. దీనివల్ల ప్రతి గాజు ప్రత్యేకంగా, పర్సనలైజ్డ్గా కనిపిస్తుంది.
రోజూ వేసుకోవడానికి సన్నని బంగారు కడియానికి ముత్యాలు, రూబీ చార్మ్స్ యాడ్ చేయించుకోవచ్చు. ఇది మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
సన్నని బంగారు గాజుకు ఇలా కాయిన్ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఈ కాయిన్పై మీకు నచ్చిన కోట్స్ రాయించుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం సిల్వర్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇవి యువతుల చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
చార్మ్ బ్యాంగిల్స్లో మీకు నచ్చిన అక్షరాన్ని పెట్టించుకోవచ్చు. దీనికి ఆకుపచ్చ, నీలం, ఎరుపు రంగు రాయిని జోడించి ఫైనల్ టచ్ ఇవ్వచ్చు.
ఈ మధ్య థ్రెడ్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ కూడా బాగా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. వీటి మధ్యలో నక్షత్రం, చంద్రుడు, మేఘాల వంటి చార్మ్స్ ఉంటాయి.
ఈవిల్ ఐ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ మిమ్మల్ని దిష్టి నుంచి కాపాడటమే కాకుండా, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. వెండి గాజుకు ఈవిల్ ఐ, లీఫ్ వంటి చార్మ్స్ వేలాడుతున్న డిజైన్ను తీసుకోవచ్చు.
