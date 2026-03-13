Telugu

లేటెస్ట్ డిజైన్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్.. ఇవిగో!

woman-life Mar 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ ప్రత్యేకత

చార్మ్ బ్యాంగిల్స్‌కి హార్ట్ సింబల్, స్టార్స్, ఫ్లవర్స్ లేదా అక్షరాల వంటి చిన్న చిన్న పెండెంట్లు ఉంటాయి. దీనివల్ల ప్రతి గాజు ప్రత్యేకంగా, పర్సనలైజ్డ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Instagram
గోల్డ్ చార్మ్ బ్యాంగిల్ డిజైన్

రోజూ వేసుకోవడానికి సన్నని బంగారు కడియానికి ముత్యాలు, రూబీ చార్మ్స్ యాడ్ చేయించుకోవచ్చు. ఇది మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram
కాయిన్ డిజైన్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్

సన్నని బంగారు గాజుకు ఇలా కాయిన్ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. ఈ కాయిన్‌పై మీకు నచ్చిన కోట్స్ రాయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
సిల్వర్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్

ప్రస్తుతం సిల్వర్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇవి యువతుల చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Instagram
కస్టమైజ్డ్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్

చార్మ్ బ్యాంగిల్స్‌లో మీకు నచ్చిన అక్షరాన్ని పెట్టించుకోవచ్చు. దీనికి ఆకుపచ్చ, నీలం, ఎరుపు రంగు రాయిని జోడించి ఫైనల్ టచ్ ఇవ్వచ్చు.

Image credits: Pinterest
థ్రెడ్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్

ఈ మధ్య థ్రెడ్ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ కూడా బాగా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. వీటి మధ్యలో నక్షత్రం, చంద్రుడు, మేఘాల వంటి చార్మ్స్ ఉంటాయి. 

Image credits: Instagram
ఈవిల్ ఐ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్

ఈవిల్ ఐ చార్మ్ బ్యాంగిల్స్ మిమ్మల్ని దిష్టి నుంచి కాపాడటమే కాకుండా, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. వెండి గాజుకు ఈవిల్ ఐ, లీఫ్ వంటి చార్మ్స్ వేలాడుతున్న డిజైన్‌ను తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest

