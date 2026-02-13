Telugu

చిన్న పిల్లల కోసం 1 గ్రాములో క్యూట్ గోల్డ్ రింగ్స్ ఇవిగో..

woman-life Feb 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Asianet News
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

పూల డిజైన్ ఉన్న ఉంగరాలు పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి. మధ్యలో చిన్న రాయి లేదా టెక్స్‌చర్ వర్క్ ఉన్న ఇలాంటి రింగ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Social media
Telugu

పెట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

పిల్లలు క్యూట్ పెట్ ఫేసెస్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. రంగులతో కూడిన ఇలాంటి మోడ్రన్ రింగ్ పిల్లల బర్త్ డేకి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వచ్చు.

Image credits: instagram
Telugu

కార్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ రింగ్

కార్ షేప్‌లో ఉండే ఉంగరాలు చాలా యూనిక్‌గా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న డిటైలింగ్‌తో సింపుల్‌గా ఉన్నా, ఈ గోల్డ్ రింగ్ చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Gemini AI
Telugu

ఏనుగు డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

పిల్లల నగల్లో ఏనుగు డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటుంది. లైట్ కట్‌వర్క్ లేదా ఎనామిల్ టచ్‌తో ఉండే ఇలాంటి గోల్డ్ రింగ్ పిల్లలకు అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

పేరు, అక్షరంతో గోల్డ్ రింగ్

మీ పాప పేరు లేదా పేరులోని మొదటి అక్షరంతో ఇలాంటి ఉంగరం తీసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ చాలా యూనిక్‌గా ఉండటమే కాదు, మంచి జ్ఞాపకంగా కూడా మిగిలిపోతుంది.

Image credits: Gemini AI

Blouse Designs: అదిరిపోయే డిజైన్ లో గ్రీన్ బ్లౌజ్‌.. చూస్తే ఫిదా!

Silver Mangalsutra: వెండి మంగళసూత్రాల్లో అదిరిపోయే కలెక్షన్

Gold Ring: 1 గ్రాములో బంగారు ఉంగరం.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్!

Pearl Earrings: మగువల మనసుదోచే ముత్యాల కమ్మలు.. ఓ లుక్కేయండి