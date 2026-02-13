పూల డిజైన్ ఉన్న ఉంగరాలు పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి. మధ్యలో చిన్న రాయి లేదా టెక్స్చర్ వర్క్ ఉన్న ఇలాంటి రింగ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
పిల్లలు క్యూట్ పెట్ ఫేసెస్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. రంగులతో కూడిన ఇలాంటి మోడ్రన్ రింగ్ పిల్లల బర్త్ డేకి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వచ్చు.
కార్ షేప్లో ఉండే ఉంగరాలు చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న డిటైలింగ్తో సింపుల్గా ఉన్నా, ఈ గోల్డ్ రింగ్ చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
పిల్లల నగల్లో ఏనుగు డిజైన్ ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది. లైట్ కట్వర్క్ లేదా ఎనామిల్ టచ్తో ఉండే ఇలాంటి గోల్డ్ రింగ్ పిల్లలకు అందంగా కనిపిస్తుంది.
మీ పాప పేరు లేదా పేరులోని మొదటి అక్షరంతో ఇలాంటి ఉంగరం తీసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ చాలా యూనిక్గా ఉండటమే కాదు, మంచి జ్ఞాపకంగా కూడా మిగిలిపోతుంది.
