వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్.. ఇవిగో

woman-life Feb 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
వైట్ స్టోన్ టాప్స్

లైట్ వెయిట్, స్మూత్ ఫినిషింగ్, సాఫ్ట్ షైనింగ్ తో ఉన్న ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: girirajjewellers.co.in
మ్యాట్ ఫినిష్ ఫ్లవర్ టాప్స్

మ్యాట్ ఫినిష్ ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్ ప్రొఫెషనల్ దుస్తులతో క్లాసీగా కనిపిస్తాయి. ఆఫీస్ వాతావరణానికి ఇవి సరైన ఎంపిక.

Image credits: sehgalgold.com
స్టైలిష్ ఫ్లవర్ డిజైన్ టాప్స్

మధ్యలో వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ స్టైలిష్ ఫ్లవర్ డిజైన్ స్టడ్స్ డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. ఇవి తేలికగా ఉంటాయి. అందంగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: instagram @jewelryrepairdallas
టూ టోన్ గోల్డ్ టాప్స్

టూ టోన్ ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్‌ సింపుల్‌గా ఉన్నా యూనిక్ లుక్ ఇస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలకు సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: instagram @annlouise_jewellers
లేటెస్ట్ డిజైన్ టాప్స్

స్టోన్ టచ్ ఉన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ టాప్స్ ఆఫీస్ లుక్‌కి సాఫ్ట్ గ్లామర్‌ను అందిస్తాయి. అన్ని దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: pinterest
ఓపెన్ పెటల్ ఫ్లవర్ టాప్స్

ఓపెన్ పెటల్ డిజైన్ ఉన్న ఫ్లవర్ గోల్డ్ టాప్స్ మోడ్రన్‌గా కనిపిస్తాయి. ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: pinterest

