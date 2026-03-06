Telugu

4 గ్రాముల్లో లేటెస్ట్ డిజైన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Mar 06 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Chat gpt
ట్రిపుల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ట్రిపుల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్‌, మోడ్రన్‌, ట్రెండీగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు ఇలాంటి డిజైన్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.

Image credits: glossberry._113 instagram
ఓపెన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ఓపెన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, క్లాసీగా ఉంటుంది. ఇలాంటి స్టైలిష్ డిజైన్లు డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: cartlane
ఫ్లవర్ డ్రాప్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ ఫ్లవర్ డ్రాప్ హూప్ డిజైన్ సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. చిన్న హూప్‌కు వేలాడుతున్న చిన్న పువ్వు చూడటానికి అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: cartlane
స్టోన్ వర్క్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ స్టోన్ వర్క్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్ సింపుల్‌గా, డెయిలీవేర్‌కు చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని వయసుల వారికి పర్ఫెక్ట్‌గా నప్పుతాయి.

Image credits: cartlane Instagram
మినిమల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ మినిమల్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: amyojewelry Instagram

