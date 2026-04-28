ప్లాటినం లుక్‌తో అదరగొట్టే సిల్వర్ నెక్లెస్‍లు ఇవిగో!

woman-life Apr 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram\ google gemini
సిల్వర్ ఫ్లవర్ స్టోన్ నెక్లెస్

తాడులా మెలితిరిగినట్లు ఉండే ఈ సిల్వర్ ఫ్లవర్ స్టోన్ నెక్లెస్ చాలా క్లాసీగా, ఎవర్ గ్రీన్ లుక్‌ని ఇస్తుంది. ఇది రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. చీరలపైకి చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram- ruif_cathy
బ్లూ స్టోన్ పెండెంట్ నెక్లెస్

మధ్యలో చిన్న సాలిటైర్ స్టైల్ బ్లూ స్టోన్ పెండెంట్ ఉన్న ఈ నెక్లెస్ చాలా లగ్జరీ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇది అచ్చం ప్లాటినం సాలిటైర్ సెట్ లాంటి ఫీలింగ్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Getty
ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ నెక్లెస్

ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ నెక్లెస్‌లు ప్రస్తుతం బాగా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. మీకు కాస్త రిచ్ లుక్ కావాలంటే, హెవీ పెండెంట్‌తో ఉన్న ఇలాంటి నెక్లెస్ ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
లేయర్డ్ చైన్ హెవీ పెండెంట్

సిల్వర్ చైన్ డిజైన్లలో మీరు ఇలాంటి లేయర్డ్ చైన్ హెవీ పెండెంట్ నెక్లెస్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటివి మోడ్రన్, ప్రీమియం లుక్‌ ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
స్లీక్ సింగిల్ చైన్ నెక్లెస్

ఇది చాలా మినిమల్, ప్రీమియం డిజైన్. సన్నని సిల్వర్ చైన్‌కు మధ్యలో చిన్న స్లీక్ పెండెంట్ చాలా ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. దీని ఫినిషింగ్ లుక్ అచ్చం ప్లాటినం చైన్ లాగే ఉంటుంది.

Image credits: instagram\ google gemini
సిల్వర్ చోకర్

చిన్న చిన్న మెరిసే రాళ్లతో ఉన్న ఇలాంటి సిల్వర్ చోకర్ ప్రీమియం షైనింగ్‌ను ఇస్తుంది. మెడ నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest

Bangles: రంగురంగుల అందమైన గాజులు.. రాయల్ లుక్ మీ సొంతం!

Gold Earrings: 4 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఇయర్ రింగ్స్.. ఎంత బాగున్నాయో!

Velvet Bangles: వావ్ అనిపించే వెల్వెట్ గాజులు.. చూస్తే ఫిదా!

Trendy Anklets: అందమైన పువ్వుల డిజైన్‍ పట్టీలు.. ఎంత బాగున్నాయో!