తక్కువ వెయిట్ లో బ్రేస్లెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్లు బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.
సన్నని చైన్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ ఖర్చులో తీసుకోవచ్చు.
సన్నని చైన్, ఫ్లవర్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ 2 గ్రాముల్లో లభిస్తుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
చిన్న, పెద్ద పూసలతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ 5 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. అన్ని వయసుల వారికి బాగుంటుంది.
సన్నని చైన్ తో స్టోన్స్ పొదిగిన ఇన్ఫినిటీ లాకెట్ ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్.. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
డబుల్ లేయర్ చైన్, తామర పువ్వు లాకెట్ తో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ బ్రేస్లెట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. బ్రేస్లెట్ మధ్యలో నచ్చిన కలర్ స్టోన్ పెట్టించుకోవచ్చు.
పాత వెండి పట్టీలు కొత్తవాటిలా మెరవాలంటే ఇలా చేయండి!
రెండు గ్రాముల్లో అదిరిపోయే బంగారు కమ్మలు
ప్లెయిన్ లెహంగాలతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే బ్లౌజ్ డిజైన్లు ఇవిగో!
Silver Chain: వెయ్యి రూపాయల్లో వెండి చైన్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో