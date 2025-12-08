ఒక స్పూన్ వంటసోడాలో తగినన్ని నీళ్లు కలిపి అందులో వెండి నగలను 10-15 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటర్ తో కడిగితే సరిపోతుంది.
వెండి నగలకు టూత్పేస్ట్ రాసి కాసేపు పక్కన పెట్టాలి. తర్వాత బ్రష్ తో చిన్నగా రుద్ది.. కడిగితే సరిపోతుంది.
నిమ్మరసంలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి.. ఆ మిశ్రమాన్ని వెండి నగలపై వేసి చిన్నగా రుద్దితే చాలు.. కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి.
వెనిగర్ ను ఉపయోగించి కూడా పాత పట్టీలను కొత్తగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది పట్టీలపై ఉన్న మురికిని తొలగించడానికి చక్కగా పనిచేస్తుంది.
ఒక గిన్నెలో అల్యూమినియం ఫాయిల్ వేసి దానిపై వెండి వస్తువులు ఉంచాలి. తర్వాత కొద్దిగా వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు, వేడినీరు పోయాలి. ఈ మిశ్రమం వెండి వస్తువులను మెరిసేలా చేస్తుంది.
రెండు గ్రాముల్లో అదిరిపోయే బంగారు కమ్మలు
ప్లెయిన్ లెహంగాలతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే బ్లౌజ్ డిజైన్లు ఇవిగో!
Silver Chain: వెయ్యి రూపాయల్లో వెండి చైన్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో
బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోని నెక్లెస్లు.. ధర కూడా తక్కువే!