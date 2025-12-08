Telugu

పాత వెండి పట్టీలు కొత్తవాటిలా మెరవాలంటే ఇలా చేయండి!

woman-life Dec 08 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
Telugu

వంటసోడా, నీళ్లు

ఒక స్పూన్ వంటసోడాలో తగినన్ని నీళ్లు కలిపి అందులో వెండి నగలను 10-15 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటర్ తో కడిగితే సరిపోతుంది.

Image credits: instagram- khushbu_jewellers_official
Telugu

టూత్‌పేస్ట్

వెండి నగలకు టూత్‌పేస్ట్ రాసి కాసేపు పక్కన పెట్టాలి. తర్వాత బ్రష్ తో చిన్నగా రుద్ది.. కడిగితే సరిపోతుంది.

Image credits: instagram- khushbu_jewellers_official
Telugu

నిమ్మరసం, ఉప్పు

నిమ్మరసంలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి.. ఆ మిశ్రమాన్ని వెండి నగలపై వేసి చిన్నగా రుద్దితే చాలు.. కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి.

Image credits: instagram- khushbu_jewellers_official
Telugu

వెనిగర్‌

వెనిగర్ ను ఉపయోగించి కూడా పాత పట్టీలను కొత్తగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది పట్టీలపై ఉన్న మురికిని తొలగించడానికి చక్కగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

అల్యూమినియం ఫాయిల్

ఒక గిన్నెలో అల్యూమినియం ఫాయిల్ వేసి దానిపై వెండి వస్తువులు ఉంచాలి. తర్వాత కొద్దిగా వంటసోడా, చిటికెడు ఉప్పు, వేడినీరు పోయాలి. ఈ మిశ్రమం వెండి వస్తువులను మెరిసేలా చేస్తుంది.  

Image credits: pinterest

రెండు గ్రాముల్లో అదిరిపోయే బంగారు కమ్మలు

ప్లెయిన్ లెహంగాలతో సూపర్ గా సెట్ అయ్యే బ్లౌజ్ డిజైన్లు ఇవిగో!

Silver Chain: వెయ్యి రూపాయల్లో వెండి చైన్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో

బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోని నెక్లెస్‌లు.. ధర కూడా తక్కువే!