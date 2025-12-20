Telugu

పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే మెట్టెలు

woman-life Dec 20 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini
బ్యాండ్ డిజైన్...

బ్యాండ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు మహిళల పాదాలకు చాలా మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.  చాలా సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉంటాయి. 

Image credits: silverwithsabi Instagram
మినిమల్ టో రింగ్

 ఈ సాంప్రదాయ డిజైన్ కూడా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ రకమైన డిజైన్ పాదాలపై మెరుస్తూ, ధరించిన తర్వాత చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Instagram marchjewellery_com
మినిమలిస్టిక్ టో రింగ్

మినిమలిస్టిక్  గా ఉండాలి అంటే ఈ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. క్యూట్ గా ఉంటాయి. ఆఫీసుకు వెళ్లే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.

Image credits: Instagram marchjewellery_com
ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాండ్ టో రింగ్

క్లాసీ ఆభరణాలను ఇష్టపడే వారికి 2025లో ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాండ్ టో రింగ్స్ బాగుంటాయి.

Image credits: Instagram marchjewellery_com
ఓపెన్ టో రింగ్

ఫ్లవర్ డిజైన్ కొత్తగా పెళ్లయిన మహిళలకు బాగా నచ్చుతాయి. మీకు ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌లో టో రింగ్ కావాలంటే, ఇలాంటి ఓపెన్ స్టైల్ ఫ్లవర్ టో రింగ్‌ను తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram marchjewellery_com
ఘుంగ్రూ టో రింగ్

ఈ సంవత్సరం ఎస్తెటిక్ వస్తువులు ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి, ఈ ఘుంగ్రూ టో రింగ్ కూడా వాటిలో ఒకటి. మీరు ఇలాంటి క్యూట్ డిజైన్ కావాలనుకుంటే, దీన్ని తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram shoborys
స్టోన్ టో రింగ్

మీరు మీ పాదాలకు మెరుపు, అందం ఇవ్వాలనుకుంటే, ఈ రకమైన టో రింగ్‌ను తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు అనేక రంగుల ఆప్షన్లు దొరుకుతాయి, ఇవి పాదాల అందాన్ని పెంచుతాయి.

Image credits: Instagram parnikajewels

