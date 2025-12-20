పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే మెట్టెలు

బ్యాండ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు మహిళల పాదాలకు చాలా మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి. చాలా సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉంటాయి.
ఈ సాంప్రదాయ డిజైన్ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఈ రకమైన డిజైన్ పాదాలపై మెరుస్తూ, ధరించిన తర్వాత చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
మినిమలిస్టిక్ గా ఉండాలి అంటే ఈ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు. క్యూట్ గా ఉంటాయి. ఆఫీసుకు వెళ్లే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.
క్లాసీ ఆభరణాలను ఇష్టపడే వారికి 2025లో ఈ ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాండ్ టో రింగ్స్ బాగుంటాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ కొత్తగా పెళ్లయిన మహిళలకు బాగా నచ్చుతాయి. మీకు ప్రత్యేకమైన డిజైన్లో టో రింగ్ కావాలంటే, ఇలాంటి ఓపెన్ స్టైల్ ఫ్లవర్ టో రింగ్ను తీసుకోవచ్చు.
ఈ సంవత్సరం ఎస్తెటిక్ వస్తువులు ట్రెండ్లో ఉన్నాయి, ఈ ఘుంగ్రూ టో రింగ్ కూడా వాటిలో ఒకటి. మీరు ఇలాంటి క్యూట్ డిజైన్ కావాలనుకుంటే, దీన్ని తీసుకోవచ్చు.
మీరు మీ పాదాలకు మెరుపు, అందం ఇవ్వాలనుకుంటే, ఈ రకమైన టో రింగ్ను తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు అనేక రంగుల ఆప్షన్లు దొరుకుతాయి, ఇవి పాదాల అందాన్ని పెంచుతాయి.
బడ్జెట్ ధరలో డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు!
మగువలు మెచ్చే వెండి కమ్మలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో!
చేతుల అందాన్ని పెంచే బంగారు బ్రేస్లెట్స్.. లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఇవిగో
ఒక్క గ్రాములో బంగారు కమ్మలు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్