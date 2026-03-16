velvet Choker: అంబానీ కూతురు ధరించిన చోకర్.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే..

ఆస్కార్ 2026 ఈవెంట్ లో ఈశా అంబానీ ధరించిన లక్షల విలువైన డైమండ్ జ్యువెలరీలో, బ్లాక్ వెల్వెట్ చోకర్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.
ఈశా అంబానీలా మీరు కూడా లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. కేవలం వెయ్యి రూపాయలలోపే హార్ట్ పెండెంట్తో ఉన్న బ్లాక్ వెల్వెట్ చోకర్ను ఎంచుకోవచ్చు.
పొట్టిగా ఉండే మెడను పొడవుగా చూపించడానికి బోహో స్టైల్ రోప్ బార్ పెండెంట్ ఉన్న బ్లాక్ వెల్వెట్ చోకర్ను కొనవచ్చు. ఇలాంటి చోకర్లు చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
బ్లాక్ వెల్వెట్లో గోల్డెన్ హుక్తో వచ్చే మినిమలిస్టిక్ పెర్ల్ చోకర్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇది సాధారణంగా ఏ డ్రెస్తోనైనా సులభంగా మ్యాచ్ అవుతుంది.
డైమండ్ బ్లాక్ వెల్వెట్ చోకర్లు చాలా ఖరీదైనవి. వాటికి బదులుగా, చవకైన ఆప్షన్గా స్టోన్స్తో ఉన్న థిక్ వెల్వెట్ చోకర్ను కొనండి. ఏడీ డైమండ్ చోకర్లు మీకు 2 వేల రూపాయలలోపే దొరుకుతాయి.
వేలాడే పెండెంట్తో వచ్చే స్టేట్మెంట్ వెల్వెట్ చోకర్ను కూడా కొనవచ్చు. ఇందులో స్టోన్స్తో పాటు ముత్యాలు కూడా ఉంటాయి
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ బటర్ఫ్లై వెల్వెట్ చోకర్ను బ్రైట్ డ్రెస్లతో మ్యాచ్ చేయండి. ఇలాంటి వెల్వెట్ చోకర్లు 2 వేల రూపాయలలోపే సులభంగా దొరుకుతాయి.
