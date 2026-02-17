Telugu

Silver Anklet: పాదాల అందాన్ని పెంచే పట్టీలు ఇవి

స్నేక్ చైన్ బుట్టా పాయల్ డిజైన్

స్నేక్ చైన్ సిల్వర్ పట్టీలు సౌకర్యంగా ఉండటమే కాదు, చూడటానికి చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటాయి. డైలీ వేర్ కి కూడా బాగుంటాయి…

Image credits: instagram- silver jhanjar design
హార్ట్ షేప్ పాయల్ న్యూ డిజైన్

ఈ మీనాకారి సిల్వర్ పాయల్ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది. దీనికి చిన్న చిన్న హార్ట్ షేప్ పెండెంట్లు ఉన్నాయి. 

Image credits: instagram- silver jhanjar design
సిల్వర్ స్టోన్ పాయల్ డిజైన్

స్నేక్ చైన్ పట్టీలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. మీరు తక్కువ బరువు ఉండి, చూడటానికి భారీగా కనిపించే పట్టీల కోసం చూస్తుంటే, ఈ డిజైన్ మీకు పర్ఫెక్ట్. 

Image credits: instagram- silver jhanjar design
ఐ-షేప్ మీనా పాయల్ సిల్వర్

స్నేక్ చైన్, మువ్వలు ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు చాలా యూనిక్‌గా, ఫ్యాన్సీగా ఉంటాయి. ఇందులో రంగురాళ్లు 'ఈవిల్ ఐ' (దిష్టి తగలకూడదని పెట్టుకునేవి) లాగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: instagram- silver jhanjar design
సిల్వర్ మల్టీకలర్ పాయల్ డిజైన్

ఈ పట్టీల డిజైన్ లింక్, స్కాన్ చైన్ ప్యాటర్న్‌తో ఉంటుంది. దీని కింది భాగంలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్లు అమర్చారు. 

Image credits: instagram- silver jhanjar design
రెడ్ మోతీ చాందీ పాయల్ డిజైన్

వెండి, రంగురాళ్ల కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. మీరు వైబ్రెంట్ లుక్ ఇష్టపడితే, ఎరుపు ముత్యాలు ఉన్న ఇలాంటి పట్టీలను కొనండి. ఇవి నగల దుకాణంలో రూ.5-8 వేల వరకు లభిస్తాయి.

Image credits: instagram- silver jhanjar design
ట్విస్టెడ్ రోప్ చైన్ యాంక్లెట్

ఇది క్లాసిక్ డిజైన్ ఉన్న పట్టీ. ఇందులో సింపుల్ చైన్‌కు బదులుగా, సున్నితమైన ట్విస్టెడ్ చైన్‌ను ఉపయోగించారు. దీనికి ఉన్న అందమైన ఫ్లవర్ లాకెట్ అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. 

Image credits: instagram- silver jhanjar design

