Silver Anklet: పాదాల అందాన్ని పెంచే పట్టీలు ఇవి

స్నేక్ చైన్ సిల్వర్ పట్టీలు సౌకర్యంగా ఉండటమే కాదు, చూడటానికి చాలా గ్రాండ్గా ఉంటాయి. డైలీ వేర్ కి కూడా బాగుంటాయి…
ఈ మీనాకారి సిల్వర్ పాయల్ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్గా, ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది. దీనికి చిన్న చిన్న హార్ట్ షేప్ పెండెంట్లు ఉన్నాయి.
స్నేక్ చైన్ పట్టీలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. మీరు తక్కువ బరువు ఉండి, చూడటానికి భారీగా కనిపించే పట్టీల కోసం చూస్తుంటే, ఈ డిజైన్ మీకు పర్ఫెక్ట్.
స్నేక్ చైన్, మువ్వలు ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు చాలా యూనిక్గా, ఫ్యాన్సీగా ఉంటాయి. ఇందులో రంగురాళ్లు 'ఈవిల్ ఐ' (దిష్టి తగలకూడదని పెట్టుకునేవి) లాగా కనిపిస్తాయి.
ఈ పట్టీల డిజైన్ లింక్, స్కాన్ చైన్ ప్యాటర్న్తో ఉంటుంది. దీని కింది భాగంలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగు రాళ్లు అమర్చారు.
వెండి, రంగురాళ్ల కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. మీరు వైబ్రెంట్ లుక్ ఇష్టపడితే, ఎరుపు ముత్యాలు ఉన్న ఇలాంటి పట్టీలను కొనండి. ఇవి నగల దుకాణంలో రూ.5-8 వేల వరకు లభిస్తాయి.
ఇది క్లాసిక్ డిజైన్ ఉన్న పట్టీ. ఇందులో సింపుల్ చైన్కు బదులుగా, సున్నితమైన ట్విస్టెడ్ చైన్ను ఉపయోగించారు. దీనికి ఉన్న అందమైన ఫ్లవర్ లాకెట్ అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
