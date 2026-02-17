Telugu

2 గ్రాముల్లో అందమైన గోల్డ్ పెర్ల్ చైన్స్.. చూసేయండి

Author: Kavitha G Image Credits:instagram
డ్రాప్ డిజైన్ పెర్ల్ గోల్డ్ చైన్

వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి డ్రాప్ డిజైన్ పెర్ల్ చైన్‌ మంచి ఎంపిక. అందంగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: pinterest
పెద్ద ముత్యాల పెర్ల్ చైన్

పెద్ద ముత్యాలతో చేసిన పెర్ల్ చైన్‌ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: pinterest
ముత్యం లాకెట్..

చిన్న ముత్యాలు, సన్నటి చైన్, పెద్ద ముత్యం లాకెట్ తో ఉన్న ఈ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటుంది. అన్ని రకాల దుస్తులకు సరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
సింగిల్ లేయర్ పెర్ల్ చైన్

సన్నటి చైన్‌కు నాలుగు ముత్యాలున్న ఈ డిజైన్ చూడటానికి చాలా డీసెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.

Image credits: pinterest
నెక్లెస్ మోడల్ పెర్ల్ చైన్

నెక్లెస్ లా హెవీగా కనిపించాలంటే, ఇలాంటి పెద్ద ముత్యాల చైన్ తీసుకోవచ్చు. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest

