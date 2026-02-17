సన్నటి చైన్, హార్ట్ షేప్ డిజైన్ తో ఉన్నఈ బ్రేస్లెట్ డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో వస్తుంది.
వైట్ స్టోన్స్, నల్ల పూసలతో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
మధ్యలో బార్ ప్యాటర్న్, స్టోన్ వర్క్తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఇవి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బాగుంటాయి.
డబుల్ లేయర్ చైన్, లోటస్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ చూడటానికి సింపుల్గా ఉన్నా యూనిక్ గా కనిపిస్తుంది. ఇవి క్యాజువల్ డ్రెస్సులకు చక్కగా సరిపోతుంది.
మల్టీ కలర్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ చుడీదార్, చీరలపైకి బాగుంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
సన్నటి చైన్, స్టార్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటుంది. 1-2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
