Purple Anklets: పర్పుల్ కలర్ లో మువ్వల పట్టీలు.. ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయో

woman-life Mar 31 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Chat GPT
పర్పుల్ పట్టీల స్పెషాలిటీ..

పర్పుల్ కలర్ రంగు రాళ్లు చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తాయి. ఈ పట్టీల్లో పర్పుల్ కలర్ రాళ్లు, పూసలు వాడతారు. కాలేజీ కి వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
ట్రెండీ యాంక్లెట్ డిజైన్

మీరు పట్టీలు లేదా యాంక్లెట్స్‌లో ఏదైనా ప్రత్యేకమైన డిజైన్ కోసం చూస్తుంటే, ఇలా ఓవల్ షేప్‌లో ఉన్న పర్పుల్ రాళ్ల పట్టీని ఎంచుకోండి. డిఫరెంట్ లుక్ లో కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
స్వచ్ఛమైన వెండి పర్పుల్ స్టోన్ పట్టీ

రోజూ ధరించడానికి ఇది సరైన ఎంపిక. ఇందులో ఫ్లోరల్ డిజైన్ మధ్యలో పర్పుల్ రంగు రాయిని అమర్చారు. దాని చుట్టూ అమెరికన్ డైమండ్స్‌తో డిటైలింగ్ చేశారు.

Image credits: Pinterest
పర్పుల్ స్టోన్ + ముత్యాల యాంక్లెట్

పర్పుల్ రంగు రాళ్లు, ముత్యాలతో కలిస్తే అద్భుతమైన కాంబినేషన్‌గా కనిపిస్తాయి. మీరు మూడు వరుసల ముత్యాల పట్టీలో పర్పుల్ రాళ్ల డిజైన్‌తో ఉన్న యాంక్లెట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్ యాంక్లెట్

యువతుల కాళ్లకు ఫ్లోరల్ యాంక్లెట్ డిజైన్ చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో వెండి బేస్‌పై పర్పుల్ రంగు డ్రాప్ డిజైన్ రాళ్లను అతికించారు. 

Image credits: Instagram
పర్పుల్ బీడ్స్ యాంక్లెట్

మీరు సింగిల్ యాంక్లెట్ ధరించడానికి ఇష్టపడితే, పర్పుల్ రంగు పూసలతో అల్లిన ఈ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. దీని మధ్యలో పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో డిటైలింగ్ చేశారు.

Image credits: Instagram
సింగిల్ చైన్ పర్పుల్ స్టోన్ యాంక్లెట్

ఫ్యాషనబుల్ లుక్ కోసం, వెండి లేదా గోల్డ్ ప్లేటెడ్ పట్టీని తీసుకోండి. దీని మధ్యలో చిన్న చిన్న పర్పుల్ రాళ్లు అమర్చి ఉంటాయి. మీరు సిల్వర్ కలర్, పర్పుల్ స్టోన్  కూడా ఎంచుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram

