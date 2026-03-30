Period Pain: ఇవి పీరియడ్ పెయిన్ ని చిటికెలో తగ్గిస్తాయి..!

పాలకూరలో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల సంకోచాలను కంట్రోల్ చేయడంలో సాయపడుతుంది. అలాగే పీరియడ్స్ టైమ్లో శరీరం కోల్పోయే ఐరన్ను తిరిగి భర్తీ చేస్తుంది.
సాల్మన్ చేపలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉంటాయి. ఇవి పీరియడ్స్ రోజుల్లో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
అల్లం టీ వాపును తగ్గిస్తుంది. ఇది సహజసిద్ధమైన పెయిన్కిల్లర్గా పనిచేస్తుంది. నొప్పి నుంచి వెంటనే ఉపశమనం ఇస్తుంది.
పసుపులో కర్కుమిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో మంట, నొప్పి వంటి అసౌకర్యాలను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
డార్క్ చాక్లెట్లో మెగ్నీషియం, మాంగనీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది పీఎంఎస్ (PMS) లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడంలో సాయపడుతుంది.
ఓట్స్, ఇతర తృణధాన్యాలు శరీరానికి స్థిరమైన శక్తిని, ఫైబర్ను అందిస్తాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పడిపోకుండా చూసుకుంటాయి.
