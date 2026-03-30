Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్, డైలీవేర్ కి బెస్ట్

డైలీవేర్ కి హెవీ జుంకాలు పెట్టుకోవడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. చిన్న పిల్లలకు కూడా హెవీ జుంకాలు పెట్టలేం. అలాంటివారు ఇలాంటి లైట్ వెయిట్ ఉండే స్టడ్స్ ఎంచుకోవచ్చు.
రెండు గ్రాముల్లో తేలికగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండే ఈ లీఫ్ స్టడ్స్ కూడా కొనొచ్చు. ఇందులో సన్నని ఆకుకు రెండు బంగారు లటకన్లు వేలాడుతూ ఉంటాయి. ఇది చాలా యూనిక్, ఫార్మల్ డిజైన్. మన్నిక ఎక్కువ.
1.5 గ్రాముల్లో, తక్కువ బరువుతో ఉండే ఈ బెల్ షేప్ గోల్డ్ స్టడ్ కూడా మంచి ఛాయిస్. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ నచ్చని వారు ఇలాంటివి ఎంచుకోవచ్చు.
బంగారు ఝుంకాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఈ డిజైన్ చాలా యూనిక్గా, అందంగా ఉంటుంది. బోసిగా లేకుండా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఎక్కువ హడావుడి లేకుండా, ఫ్లోరల్ మోటిఫ్తో ఉన్న ఈ కాంటెంపరరీ ప్యాటర్న్ స్టడ్స్ ఎంచుకోండి. ఇందులో హెవీ డిజైన్కు ఒక లటకన్ జత చేశారు. అందమైన, యూనిక్ లుక్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
చిన్న పిల్లలకు స్టడ్ టాప్స్ కూడా మంచి ఛాయిస్. వీటికి క్లాస్ప్ లాక్ ఉంటుంది, కాబట్టి త్వరగా ఊడిపోవు. మీకు ఫ్యాషన్ కంటే మన్నికే ముఖ్యం అనుకుంటే, దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
బంగారంపై ముత్యాలతో ఉన్న ఈ స్టడ్ సింపుల్గా ఉన్నా లగ్జరీ లుక్ ఇస్తుంది. మినిమలిస్ట్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
