Jasmine: రాత్రిపూట మల్లెపూలు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి?

రాత్రిపూట మహిళలు మల్లెపూలు పెట్టుకుంటే వాటి వాసనకు మానసిక ప్రశాంతత మాత్రమే కాదు, అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
రోజంతా పనిచేసి అలసిపోయినప్పుడు మల్లెపూల వాసన చూసినా లేదా తలలో పెట్టుకున్నా మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడి తగ్గుతాయి. ఇది హాయిగా నిద్రపట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
మల్లెపూలతో చేసిన టీ (జాస్మిన్ టీ) తాగడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. అందుకే ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ ఉన్నవారు దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతుంటారు.
మీకు చర్మంపై దురద లేదా ఇతర సమస్యలు ఉంటే, మల్లెపూలు నానబెట్టిన నీటిని వారానికి రెండుసార్లు చర్మానికి రాయండి. దీనివల్ల మొటిమలు తగ్గి ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
తీవ్రమైన తలనొప్పి బాధిస్తుంటే, మల్లెపూలను మెత్తగా నూరి నుదుటిపై లేదా కళ్ల దగ్గర రాసుకుంటే నొప్పి త్వరగా తగ్గుతుంది.
మల్లెపూలు మహిళల ఆరోగ్యానికి, అందానికి చాలా మేలు చేస్తాయి.
