ఫ్యాషన్తో పాటు మన్నిక కోరుకుంటే, ఈ స్టైలిష్ ప్లాస్టిక్ గాజులను మీ బ్యాంగిల్స్ బాక్స్లో చేర్చుకోవచ్చు. కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి రంగురంగుల గాజులు చాలా బాగుంటాయి.
షైనింగ్ ప్లాస్టిక్ గాజులతో మీ ఓవరాల్ లుక్ను మరింత అందంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇవి చాలా తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి.
స్క్వేర్ షేప్లో ఉండే సాలిడ్ కలర్ ప్లాస్టిక్ గాజులు లేదా కడియాలు ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. మీకు నచ్చిన రంగును ఎంచుకొని అందంగా కనిపించవచ్చు.
పార్టీ వేర్ కోసం ఇలాంటి స్టోన్ వర్క్ ఉన్న ప్లాస్టిక్ గాజులు తీసుకోవచ్చు. ఇవి చేతికి మెరుపునిస్తాయి. చాలా తేలికగా కూడా ఉంటాయి.
కాలేజీ అమ్మాయిలు, స్కూల్ టీచర్లు ప్రింటెడ్ డిజైన్ ప్లాస్టిక్ గాజులను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. వీటిలో ఫ్లోరల్ నుంచి చెర్రీ డిజైన్ల వరకు ఎంచుకోవచ్చు.
గ్లిట్టర్ ప్లాస్టిక్ గాజుల్లో గ్లిట్టర్తో పాటు స్టోన్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన రంగుల గాజులను కలిపి వేసుకోవచ్చు. వీటి ధర కూడా తక్కువే.
