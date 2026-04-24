Silver Mangalsutra: రూ.వెయ్యి కే లభించే వెండి మంగళసూత్రాలు

ఇలాంటి మోడల్ చాలా క్లాసిక్ గా ఉంటుంది. డైలీవేర్ వేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. నల్లపూసల మధ్యతో సిల్వర్ స్టోన్ వర్క్ మరింత అందాన్ని పెంచుతుంది.
మధ్యలో చిన్న స్టోన్తో ఉన్న ఫ్లవర్ చాలా సాఫ్ట్గా, ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికే కాదు, చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు కూడా ఇది అందంగా ఉంటుంది. రూ.వెయ్యి లోపే లభిస్తాయి.
కొంచెం మెలితిప్పినట్టు ఉండే సిల్వర్ చైన్తో ఈ మంగళసూత్రం చూడటానికి చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. దీని చైన్ కొంచెం బలంగా ఉంటుంది, కాబట్టి రోజూ పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది..
మీరు కొంచెం మోడ్రన్ లుక్ కావాలనుకుంటే, డబుల్ హార్ట్ షేప్ ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ను ఎంచుకోండి. ఇది సింపుల్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. ఆఫీసుకు వెళ్లే వరకు కూడా బాగుంటుంది
ఇందులో చిన్న CZ లేదా స్టోన్ ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి అచ్చం డైమండ్ లుక్ ఇస్తుంది. సిల్వర్ బేస్ కావడం వల్ల ఇది బడ్జెట్లో కూడా దొరుకుతుంది.
₹1000 బడ్జెట్లో, మీరు 925 సిల్వర్తో చేసిన ఇలాంటి ఫుల్లీ వైట్ స్టోన్ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ తరహా లైట్వెయిట్ డిజైన్ సులభంగా దొరుకుతుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి
