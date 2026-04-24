Black Beads: బడ్జెట్ లో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మంగళసూత్రాలు

woman-life Apr 24 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Chatgpt AI
ఎక్కువ నల్ల పూసలతో...

ఈ మోడల్ నల్లపూసల గొలుసు చూడటానికి అచ్చం బంగారం లానే కనపడుతుంది.  మెడకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.  ఇవి మనకు చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లోనే లభిస్తాయి. 

Image credits: meesho.com
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లాకెట్‌తో బ్లాక్ లేయర్ మంగళసూత్రం

చీరలు లేదా సూట్స్‌పైకి ఈ ప్యాటర్న్ మంగళసూత్రాన్ని ధరించవచ్చు. నల్ల పూసల గొలుసును మెలితిప్పి, దానికి బంగారు పూసలను జతచేశారు. కింద గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లాకెట్‌ను అమర్చారు.

Image credits: meesho.com
లెటర్ మంగళసూత్రం డిజైన్

ఈ రోజుల్లో లెటర్ మంగళసూత్రాలు బాగా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. మీరు కూడా మీ భర్త పేరులోని మొదటి అక్షరంతో ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకుని, అతడిని సర్‌ప్రైజ్ చేయవచ్చు.

Image credits: meesho.com
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం

ఈ మంగళసూత్రాన్ని చూసి దీన్ని 100 రూపాయలకు కొన్నారని ఎవరైనా చెప్పగలరా? Meeshoలో ఇలాంటి మంగళసూత్రాలు చాలానే దొరుకుతాయి. ఈ డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రాన్ని పార్టీలకు బాగుంటాయి

Image credits: meesho.com
ఝాలర్ లాకెట్ మంగళసూత్రం

ఆర్టిఫిషియల్ మార్కెట్‌లో ఈ తరహా మంగళసూత్రం కూడా బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఝాలర్ లాకెట్‌తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రాన్ని మీరు మీ ఎత్నిక్ వేర్‌తో జతచేసుకోవచ్చు.

Image credits: meesho.com
హాఫ్ చైన్ & హాఫ్ బ్లాక్ బీడ్స్ మంగళసూత్రం

మోడ్రన్ లుక్ కోసం మీరు ఇలాంటి మినిమల్ పూసల మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్‌లో AD స్టోన్స్ జతచేశారు. ఇవి దీని మెరుపును మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: instagram

