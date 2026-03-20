సింపుల్ మెహెందీ డిజైన్లు ఇష్టపడేవారికి ఈ హార్ట్ షేప్తో ఉన్న తీగ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. డార్క్ షేడింగ్, ఔట్లైన్తో పాటు చిన్న చిన్న స్టోన్స్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
చిన్న చిన్న హార్ట్ షేప్లతో ఉన్న ఈ బ్యాక్ హ్యాండ్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో హార్ట్ సింబల్స్తో పాటు చిన్న తెల్ల రాళ్లను ఉపయోగించారు. ఇవి డిజైన్ను మరింత అందంగా మార్చాయి.
అరేబిక్, స్టోన్ స్టైల్లో ఉన్న ఈ హార్ట్ షేప్ మెహెందీ చేతులకు మరింత అందాన్ని తెస్తుంది. ఇందులో బూటీ, తీగ డిజైన్తో పాటు స్టోన్స్ వాడారు.
కాలేజీ, ఆఫీసులకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి చంకీ హార్ట్ షేప్ మెహెందీ డిజైన్ బాగుంటుంది. ఇందులో డబుల్ లేయర్ హార్ట్ వేసి షేడింగ్ వర్క్ చేశారు.
డబుల్ బ్లాక్ ఔట్ లైనింగ్, షేడింగ్ వర్క్తో ఉన్న ఈ హార్ట్ సింబల్స్ డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది. ఇది స్టైల్, ఫ్యూజన్ కాంబోలా కనిపిస్తుంది.
మోటిఫ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న ఈ మెహెందీ డిజైన్ చేతులకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది. వెడల్పుగా ఉండే చేతులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
హార్ట్ మోటిఫ్లు, చక్కటి ఫ్లోరల్ వర్క్తో కూడిన ఈ మోడ్రన్ బ్యాక్ హ్యాండ్ మెహెందీ డిజైన్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు.
