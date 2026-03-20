Telugu

Toe Rings: ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలు మెచ్చే ట్రెండీ మెట్టెలు

woman-life Mar 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Silver Toe Rings
Telugu

స్టోన్ ఫ్లోరల్ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు

ఇలాంటి స్టోన్ మెట్టెలు పెట్టుకుంటే పాదాలకే అందం వచ్చేస్తుది. ట్రెడిషన్, ట్రెండీ ఏ దుస్తులకు అయినా ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి. 

Image credits: instagram
Telugu

ఆకు డిజైన్ మెట్టెలు..

చూడటానికి అటు సంప్రదాయంగానూ, ఇటు మోడ్రన్ గానూ ఉన్న ఈ మెట్టెలు.. స్పెషల్ సందర్భాలకు బాగుంటాయి. డైలీ వేర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఆకు ఆకారంపై స్టోన్స్ మెరుస్తూ అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

గ్రీన్ & వైట్ స్టోన్ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు

కాళ్లకు ఇలాంటి మెట్టెలు (Toe Ring) పెట్టుకుంటే.. మీ అందం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెల ఒక చివర ఆకుపచ్చ రాయి, మరో చివర ఆకు డిజైన్ ఉన్నాయి.

Image credits: instagram
Telugu

అడ్జస్టబుల్ మీనాకారి లీఫ్ మెట్టెల డిజైన్

మినిమల్ డిజైన్ ఆభరణాలను ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ మెట్టెల డిజైన్ బెస్ట్ ఛాయిస్. వెండి ట్విస్ట్ రింగ్‌తో పాటు ఆకు నమూనా డిజైన్‌లు ఉన్నాయి. మధ్యలో మీనాకారి వర్క్ చేశారు.

Image credits: instagram
Telugu

ఆకు ఆకారంలో వెండి మెట్టెలు

రోజువారీ వాడకానికి సంప్రదాయ మెట్టెలకు బదులుగా మీరు ఈ ఆకు ఆకారపు డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. మినిమల్ ఇంకా ట్రెండీ లుక్ కోసం ఈ మెట్టెలు పర్ఫెక్ట్. 

Image credits: instagram
Telugu

గ్రీన్ స్టోన్ ఫ్లోరల్ మెట్టెలు

ఆకుపచ్చ రాళ్లతో అలంకరించిన ఈ ఫ్లోరల్ మెట్టెలు కూడా ఫ్యూజన్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి మెట్టెలు పండుగలకు చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: amazon.in

