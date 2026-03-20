2 నుంచి 10 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు 1 గ్రాము బంగారంలో ఈ చంకీ హంసల చెవిపోగులు మంచి ఆప్షన్. అందంగా ఉంటాయి.
1 గ్రాము బంగారంలో వచ్చే ఈ హంసల స్టడ్స్ పిల్లలకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇందులో మనకు నచ్చిన రంగు రాళ్లను పెట్టించుకోవచ్చు.
మీ పాప వయసు 7 నుంచి 10 ఏళ్ల మధ్య ఉంటే, పెద్ద ముత్యంతో వచ్చే ఇలాంటి హంసల చెవిపోగులు తీసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా యూనిక్ గా ఉంటాయి.
బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే, AD డైమండ్స్తో ఉన్న ఇలాంటి గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనచ్చు. ఇవి అన్ని వయసులవారికి సెట్ అవుతాయి.
రాళ్లు పొదిగిన ఈ హంసల గోల్డ్ స్టడ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. రెగ్యులర్ డిజైన్ల కన్నా భిన్నంగా, ఫార్మల్ లుక్ కావాలనుకుంటే వీటిని కొనాల్సిందే.
ఇలాంటి చంకీ కిడ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ నుంచి ఔట్ అవ్వవు. ఇందులో పింక్, వైట్ రాళ్లను వాడారు. కావాలంటే, రాళ్లు లేకుండా కూడా చేయించుకోవచ్చు.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ హంసల చెవిపోగుల ప్యాటర్న్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. తక్కువ బరువుతో, సింపుల్ లుక్ ఇస్తుంది.
