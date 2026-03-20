ఇలాంటి క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి 18క్యారెట్ లోనూ లభిస్తాయి.
ఈ పెటల్ స్టడ్ డిజైన్ను మీరు కేవలం 2 గ్రాముల బంగారంతో చేయించుకోవచ్చు. పలుచని బంగారు రేకుతో డిజైన్ చేశారు. చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా, పెట్టుకుంటే లైట్ గా ఉంటాయి. పార్టీలకు బాగుంటాయి.
ఈ ట్విస్టెడ్ పెటల్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. ఇవి కూడా 2 గ్రాముల్లోనే ఈజీగా లభిస్తాయి.
కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. చూడటానికి హెవీగా అనిపిస్తాయి కానీ.. తేలికగా ఉంటాయి. మోడ్రన్ దుస్తులకు బాగా సూట్ అవుతాయి.
రెండు గ్రాముల రోజ్ గోల్డ్లో మీరు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ను కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ పెటల్ స్టడ్స్ సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు వెస్ట్రన్ వేర్పై కూడా పర్ఫెక్ట్గా నప్పుతాయి.
చిన్న చిన్న రేకులతో పొదిగిన ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ను కేవలం 2 గ్రాముల్లో తయారు చేయించుకోవచ్చు.
