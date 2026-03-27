Gold Earrings: 3 గ్రాముల్లో క్యూట్ హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

woman-life Mar 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram\pinterest
హార్ట్ షేప్ టాప్ కి హ్యాంగింగ్స్..

ఇలాంటి క్యూట్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు రోజువారీ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి.  3 గ్రాముల్లో ఈజీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram\pinterest
హార్ట్‌షేప్ సూయీ ధాగా గోల్డ్

జాలీ వర్క్ ఉన్న హార్ట్, డబుల్ చైన్‌తో వచ్చే ఈ సూయీ ధాగా ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. దీనిపై చేసిన సన్నని ఫిలిగ్రీ వర్క్.. స్లీక్ లుక్ ఇస్తుంది.

మల్టీ హార్ట్ గోల్డ్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

బంగారు చెవిపోగుల్లో మల్టీ లేయర్ స్టైల్ కావాలంటే ఈ హ్యాంగింగ్ డిజైన్‌ను ఎంచుకోండి. ఇందులో చిన్న చిన్న కర్బ్ చైన్స్‌తో పాటు చిన్న చిన్న హార్ట్ పెండెంట్లు ఉన్నాయి. 

ఓపెన్ హార్ట్ బీడెడ్ చైన్ డిజైన్

హ్యాంగింగ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో ఇది ఫిష్ హుక్ స్టైల్. ఓపెన్ హార్ట్ డిజైన్ ఫేస్‌కు మంచి ఫ్రేమింగ్ లుక్ ఇస్తుంది. దీన్ని సంప్రదాయ, వెస్టర్న్.. ఇలా ఏ డ్రెస్‌ కి అయినా సూట్ అవుతాయి

హార్ట్‌షేప్ బో హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైల్, క్లాస్ రెండింటిలోనూ నంబర్ వన్. ఇందులో రకరకాల రంగుల రాళ్లు పొదిగి ఉన్నాయి. దీనికి ఉన్న సన్నని చైన్‌పై గుండ్రని ముత్యాలు మరింత అందాన్ని ఇస్తున్నాయి.

స్టోన్ హార్ట్ టు చైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో స్టోన్ వర్క్ ఉంది. ఇందులో చిన్న చిన్న ఓపెన్ హార్ట్స్ ఉన్నాయి. అంచులకు గోల్డ్, సిల్వర్ చైన్స్ వాడటం వల్ల ఇది చాలా యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. 

స్టోన్ లైన్ హార్ట్ హగ్గీ ఇయర్ రింగ్స్

హగ్గీ హూప్స్‌కు హ్యాంగింగ్ జోడించి ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌ను డిజైన్ చేశారు. రాళ్లతో పొదిగిన స్టోన్ లైన్ బార్ దీని ప్రత్యేకత. మెరిసే హార్ట్ పెండెంట్ దీనికి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 

