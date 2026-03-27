Silver Nose pin: అర గ్రాములో వెండి ముక్కు పుడక, క్యూట్ డిజైన్లు

woman-life Mar 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chatgpt
స్వస్తిక్ సిల్వర్ నోస్ పిన్..

స్వస్తిక్ డిజైన్ తో ఉండే ఈ ముక్కు పుడక  చాలా అందంగా ఉంటుంది. చీరలకు ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి. 

Image credits: silberuh.com
లీఫ్ షేప్ సిల్వర్ నోస్ పిన్

పొడవాటి ముక్కు ఉన్న అమ్మాయిలకు లీఫ్ షేప్ సిల్వర్ నోస్ పిన్ చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. అర గ్రాము వెండితో మీరు ఇలాంటి అందమైన డిజైన్లను చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: silberuh.com
లీఫ్ ఆర్క్ సిల్వర్ నోస్ పిన్

ఈ లీఫ్ ఆర్క్ సిల్వర్ నోస్ పిన్ ఒక మోడ్రన్ ట్విస్ట్‌తో తయారు చేశారు. దీనికి ఒక వైపున తెలుపు, నలుపు రంగుల ఏడీ స్టోన్స్ పొదిగి ఉన్నాయి. వెయ్యి రూపాయలలోపే మీకు ఇవి లభిస్తాయి.

Image credits: touch925.com
సిల్వర్ నోస్ రింగ్

వెండి పూసలతో అలంకరించిన ఈ నోస్ రింగ్ మీకు ఫ్యూజన్, మినిమల్ లుక్‌ను అందిస్తుంది. ఇలాంటి నోస్ రింగ్ మీ ముక్కుకు చక్కగా సరిపోతుంది. రోజూ ధరించడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.

Image credits: touch925.com
స్టార్ షేప్ నోస్ రింగ్

ఈ చిన్న స్టార్ షేప్ నోస్ రింగ్ మీ లుక్‌ను మరింత అందంగా మారుస్తుంది. ఈ సిల్వర్ నోస్ రింగ్‌కు ముత్యం (పర్ల్) టచ్ ఇచ్చారు.

Image credits: touch925.com
సి-షేప్ నోస్ రింగ్

వెండి లేదా బంగారంలో మీరు ఇలాంటి అందమైన నోస్ రింగ్‌ను  కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు. సి-షేప్‌లో ఉన్న ఈ నోస్ రింగ్‌లో ఏడీ స్టోన్ పొదిగి ఉంది. 

Image credits: touch925.com

