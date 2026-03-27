Silver Nose pin: అర గ్రాములో వెండి ముక్కు పుడక, క్యూట్ డిజైన్లు

స్వస్తిక్ డిజైన్ తో ఉండే ఈ ముక్కు పుడక చాలా అందంగా ఉంటుంది. చీరలకు ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి.
పొడవాటి ముక్కు ఉన్న అమ్మాయిలకు లీఫ్ షేప్ సిల్వర్ నోస్ పిన్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. అర గ్రాము వెండితో మీరు ఇలాంటి అందమైన డిజైన్లను చేయించుకోవచ్చు.
ఈ లీఫ్ ఆర్క్ సిల్వర్ నోస్ పిన్ ఒక మోడ్రన్ ట్విస్ట్తో తయారు చేశారు. దీనికి ఒక వైపున తెలుపు, నలుపు రంగుల ఏడీ స్టోన్స్ పొదిగి ఉన్నాయి. వెయ్యి రూపాయలలోపే మీకు ఇవి లభిస్తాయి.
వెండి పూసలతో అలంకరించిన ఈ నోస్ రింగ్ మీకు ఫ్యూజన్, మినిమల్ లుక్ను అందిస్తుంది. ఇలాంటి నోస్ రింగ్ మీ ముక్కుకు చక్కగా సరిపోతుంది. రోజూ ధరించడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.
ఈ చిన్న స్టార్ షేప్ నోస్ రింగ్ మీ లుక్ను మరింత అందంగా మారుస్తుంది. ఈ సిల్వర్ నోస్ రింగ్కు ముత్యం (పర్ల్) టచ్ ఇచ్చారు.
వెండి లేదా బంగారంలో మీరు ఇలాంటి అందమైన నోస్ రింగ్ను కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు. సి-షేప్లో ఉన్న ఈ నోస్ రింగ్లో ఏడీ స్టోన్ పొదిగి ఉంది.
