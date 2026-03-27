Telugu

కొత్త పెళ్లికూతురి కోసం అందమైన వెండి పట్టీలు.. ఇవిగో

woman-life Mar 27 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
Telugu

హెవీ డిజైన్ సిల్వర్ పట్టీలు

క్లాసిక్ సిల్వర్ పట్టీలు అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలకు నిండుగా ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: pinterest
Telugu

ఘుంగ్రూ స్టైల్ పట్టీలు

గజ్జెలతో డిజైన్ చేసిన ఈ పట్టీలు అడుగు వేసినప్పుడల్లా మంచి శబ్ధం చేస్తాయి. పాదాలకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ని ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

మువ్వల వర్క్ పట్టీలు

చుట్టూ చిన్న చిన్న మువ్వలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు పెళ్లికూతురి దుస్తులకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: silvermerc.com
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్ పట్టీలు

ఫ్లవర్ డిజైన్ పట్టీలు చాలా సున్నితమైన, ఫెమినైన్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. ఈ డిజైన్ పెళ్లికూతురి పాదాల అందాన్ని, ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: instagram
Telugu

లేయర్డ్ చైన్ పట్టీలు

లేయర్డ్ చైన్ పట్టీలు ట్రెండీగా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. పెళ్లి దుస్తులకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

రాజస్థానీ స్టైల్ పట్టీలు

రాజస్థానీ స్టైల్ పట్టీలు వాటి బరువు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌కు ప్రసిద్ధి. ఈ పట్టీలు పెళ్లికూతురికి రాయల్ లుక్‌ను, ప్రత్యేక ఆకర్షణను అందిస్తాయి.

Image credits: Pinterest

