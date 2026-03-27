గోటా పట్టీ అనార్కలీ, షరారా సెట్స్ ఏ వయసు మహిళలకైనా నప్పుతాయి. ఇలాంటి సూట్ ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ నుంచి అవుట్ కాదు.
షార్ట్ కుర్తీ షరారాలు ఎప్పుడూ గ్రేస్ఫుల్గా కనిపిస్తాయి. దీనికి సన్నని గోటా-పట్టీ లేయర్ జతచేస్తే, ఆ డ్రెస్ మరింత అందంగా ఉంటుంది.
పెద్దగా హడావుడి లేకుండా రెడీ అవ్వాలంటే, వెడల్పాటి బోర్డర్ ఉన్న గోల్డెన్ గోటా పట్టీ అనార్కలీ పర్ఫెక్ట్. దీని ఫాల్, గోల్డెన్ షైన్ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
షరారా సల్వార్ సూట్పై బంధేజ్ ప్రింట్, గోటా పట్టీ వర్క్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. స్లీవ్స్, నెక్ దగ్గర కూడా లైట్గా గోటా వర్క్ ఉంటుంది. ఇది డ్రెస్కు ఎలిగెంట్ టచ్ ఇస్తుంది.
ఈ సెట్ పండగలకు, పగటిపూట ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో రాయల్ లుక్ వస్తుంది.
సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ కి వెడల్పాటి గోటా బోర్డర్ జతచేస్తే, ఆ డ్రెస్ చాలా రిచ్గా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి షరారా సెట్ రాత్రి ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
రిచ్ లుక్ కోసం ఇలాంటి అనార్కలీ ధోతి గోటా పట్టీ సూట్ మంచి ఎంపిక. కంట్రాస్ట్ కలర్ దుపట్టాతో సూట్ అదిరిపోతుంది.
మినిమల్ సూట్తో హెవీ లుక్ కావాలంటే, ఇలాంటి లైనింగ్ గోటా-పట్టీ వర్క్ సూట్ తీసుకోవచ్చు. పసుపు రంగు సూట్పై గోటా-పట్టీ బోర్డర్ చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది.
Silver Rings: మగువలు మెచ్చే వెండి ఉంగరాలు.. ఆఫీస్ వేర్కి పర్ఫెక్ట్
Braid Hairstyles: ఓవల్ ఫేస్ ఉన్నవారికి ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ అదుర్స్
Baby Bracelets: చిన్నారుల కోసం క్యూట్ బ్రేస్లెట్స్.. చూసేయండి
Gold Bracelets: ట్రెండీ డిజైన్లో కఫ్ బ్రేస్లెట్స్.. చూడకపోతే ఎలా?