నల్లపూసలతో చేసిన ఈ నెమలి డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. పండగల సీజన్కు ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్.
బ్లాక్ బీడ్స్, స్టోన్స్ తో ఉన్నఈ స్టైలిష్ ఇయర్ రింగ్స్ రోజూ పెట్టుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇవి ఫార్మల్, క్యాజువల్ డ్రెస్సులతో సూపర్ గా కనిపిస్తాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునేవారికి హాఫ్ మూన్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి ప్రస్తుతం ట్రెండ్లో ఉన్నాయి.
ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే వారికి హూప్ స్టైల్ బ్లాక్ బీడ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉన్న హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లో ఉంటాయి. ఇవి అన్ని వయసులవారికి సెట్ అవుతాయి.
బ్లాక్ స్టోన్స్, పూసలతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్ చాలా బోల్డ్గా ఉంటుంది. చెవుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
బ్లాక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ హూప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ స్టైల్, ఫ్యాషన్ల పర్ఫెక్ట్ కాంబో. ఫ్రెష్, ఫ్యూజన్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇవి ఉత్తమ ఎంపిక.
Trendy Bangles: అదిరిపోయే డిజైన్లో లక్క గాజులు.. ట్రై చేయకపోతే ఎలా?
Blouse Designs: సమ్మర్ పార్టీల కోసం అదిరిపోయే డిజైన్లో బ్లౌజ్లు..
Banana Peel: అరటి తొక్కను ఇలా వాడితే మీ అందం పెరగడం పక్కా!
Curly Hair: సాక్సులతో సింపుల్ గా హెయిర్ కర్ల్స్ ఎలా చేయాలో తెలుసా?