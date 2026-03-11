ఈ నెమలి డిజైన్ లక్క గాజులను కుందన్, స్టోన్స్ తో చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇవి ఎరుపు, మెరూన్, పసుపు వంటి అనేక రంగుల్లో లభిస్తాయి.
పెళ్లి లేదా నిశ్చితార్థం జరగబోయే అమ్మాయిలకు ఈ బ్రైడల్ లక్క గాజుల డిజైన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
హెవీ స్టోన్ వర్క్ ఉన్న ఈ లక్క గాజులు చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా, సింపుల్గా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
మల్టీకలర్ డై ప్యాటర్న్లోని ఈ అందమైన లక్క గాజుల డిజైన్ సింపుల్, సోబర్ లుక్ ఇస్తుంది. మినిమల్ లేదా కలర్ఫుల్ దుస్తులకు చక్కగా మ్యాచ్ అవుతుంది.
అద్భుతమైన స్టోన్ వర్క్తో ఉన్న ఈ హెవీ లక్క గాజులు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇందులో స్పార్కిల్ వర్క్తో పాటు పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
సన్నని స్టోన్ వర్క్తో ఉన్న ఈ లక్క గాజులు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. వీటిని సింగిల్గా కూడా ధరించవచ్చు.
లెహరియా స్టైల్లో ఉన్న ఈ అందమైన, లావుపాటి లక్క కడియాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. సన్నని లక్క గాజులతో కలిపి వేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటాయి.
