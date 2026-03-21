బ్లౌజ్ లుక్ అదిరిపోవాలంటే ఇలాంటి స్లీవ్స్‌ ట్రై చేయండి

woman-life Mar 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram vastragyaan and gemini
ఫుల్ స్లీవ్ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్

ఖరీదైన చీరలకు ఇలా ఫుల్ స్లీవ్స్‌పై ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. క్లాసీ, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram vastragyaan
బీడ్స్ బ్లౌజ్

చిన్న చిన్న పూసలతో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చిన షేప్ లో స్లీవ్స్ కుట్టించుకొని, వాటికి ఎంబ్రాయిడరీ, బీడ్స్  జోడించవచ్చు.

Image credits: Instagram vastragyaan
ఆఫ్ షోల్డర్ ఫ్లవర్ స్లీవ్స్

ఆఫ్ షోల్డర్ ఫ్లవర్ స్లీవ్స్, చీరకు మోడ్రన్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి బ్లౌజులో మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Instagram vastragyaan
షార్ట్ స్లీవ్ విత్ బీడ్స్

బీడ్స్ తో ఉన్న షార్ట్ స్లీవ్ డిజైన్ చీరకు హెవీ లుక్‌ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Instagram vastragyaan
లేయర్డ్ బీడ్స్ స్లీవ్స్

లేయర్డ్ బీడ్స్ స్లీవ్స్ డిజైన్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉంది. ఇది వేసుకుంటే మీరు రాణిలా కనిపిస్తారు.

Image credits: Instagram vastragyaan
కట్ స్లీవ్స్ విత్ లట్కన్

కట్ స్లీవ్స్, లట్కన్ పెట్టించుకోవడం వల్ల బ్లౌజ్ అందం రెట్టింపవుతుంది. సింపుల్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకున్నా లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Instagram vastragyaan

