ఖరీదైన చీరలకు ఇలా ఫుల్ స్లీవ్స్పై ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజ్ సూపర్ గా ఉంటుంది. క్లాసీ, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది.
చిన్న చిన్న పూసలతో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చిన షేప్ లో స్లీవ్స్ కుట్టించుకొని, వాటికి ఎంబ్రాయిడరీ, బీడ్స్ జోడించవచ్చు.
ఆఫ్ షోల్డర్ ఫ్లవర్ స్లీవ్స్, చీరకు మోడ్రన్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి బ్లౌజులో మీరు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
బీడ్స్ తో ఉన్న షార్ట్ స్లీవ్ డిజైన్ చీరకు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
లేయర్డ్ బీడ్స్ స్లీవ్స్ డిజైన్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్లో ఉంది. ఇది వేసుకుంటే మీరు రాణిలా కనిపిస్తారు.
కట్ స్లీవ్స్, లట్కన్ పెట్టించుకోవడం వల్ల బ్లౌజ్ అందం రెట్టింపవుతుంది. సింపుల్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకున్నా లుక్ అదిరిపోతుంది.
