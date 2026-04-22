నల్లపూసల అల్లకంతో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రానికి రెడ్ స్టోన్ పెండెంట్ ఇచ్చారు. నలుపు, ఎరుపు కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ సూపర్హిట్. ఈ మంగళసూత్రంలో ఆ అందం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
నలుపు, ఎరుపు పూసలతో చేసిన ఈ డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తుంది. దీనికి రౌండ్ షేప్ గోల్డ్ పెండెంట్ను జతచేశారు. డైలీవేర్ కి ఇది చాలా బాగుంటుంది.
ఈ డిజైన్ క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రానికి రెడ్ స్టోన్ చార్మ్ను యాడ్ చేశారు. పార్టీలు, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఈ మంగళసూత్రం బెస్ట్ ఛాయిస్.
నల్లపూసల మంగళసూత్రానికి ఎర్ర పూసల టచ్ ఇచ్చారు. ఇది ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
నల్లపూసలు, ఎర్ర పూసలు, లక్ష్మీదేవి పెండెంట్తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం వేసకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. అన్ని సందర్భాలకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
