Telugu

Bangles: ఆడపిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే గాజులు

woman-life Apr 22 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:INSTAGRAM
త్రెడ్ బ్యాంగిల్ డిజైన్

పిల్లలు పెళ్లిళ్లకు లెహంగాలు వేసుకున్నప్పుడు చేతులకు ఇలాంటి థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ మ్యాచింగ్ వేసుకుంటే.. చాలా ముచ్చటగా, ముద్దుగా, అందంగా కనపడతారు.

Image credits: PINTEREST
ఫైబర్ బ్యాంగిల్ డిజైన్

వివిధ రంగుల్లో దొరికే ఫైబర్ గాజులు చాలా తేలికగా ఉంటాయి. పిల్లలు వీటిని సులభంగా వేసుకుంటారు. ఈ ఫైబర్ గాజులు తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.

Image credits: PINTEREST
కశ్మీరీ ఘుంగ్రూ గాజులు

రకరకాల రంగుల గాజులతో పాటు ఈ కశ్మీరీ ఘుంగ్రూ గాజులు వేస్తే మీ చిన్నారి ఎత్నిక్ లుక్ మరింత పెరుగుతుంది.

Image credits: GEMINI AI
రెయిన్‌డ్రాప్ గ్లాస్ గాజులు

మీ పాప జ్యువెలరీ బాక్స్‌లో ఈ రెయిన్‌డ్రాప్ గ్లాస్ గాజులను తప్పకుండా ఉంచండి. ఇలాంటి గాజులపై స్పార్కిల్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
ట్రెండీ జెల్లీ గాజులు

ఈ జెల్లీ గాజులు చూడటానికి చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. ఇలాంటి గాజులతో పాటు వెండి మువ్వల కడియాలు కూడా జతచేయవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
కిడ్స్ మెటల్ గాజులు

మెటల్ గాజుల్లో మెరిసేవి, మీ పాప డ్రెస్‌కు మ్యాచింగ్ అయ్యేవి కొనండి. ఇవి పగిలిపోవు, పైగా ఎత్నిక్ డ్రెస్‌లకు సులభంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: PINTEREST

