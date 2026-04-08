స్టోన్స్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ లీఫ్ డిజైన్ పెండెంట్, ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఆఫీసుకు పెట్టుకెళ్లడానికి మంచి ఆప్షన్.
గోల్డ్ చైన్ విత్ స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇది స్టడెడ్ స్టోన్స్, హార్ట్ షేప్ ప్యాటర్న్తో వస్తుంది. దీనికి ఉన్న సన్నని చైన్ అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది.
మినీ హార్ట్ షేప్ పెండెంట్, స్టడ్స్ సెట్ క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇవి రోజువారీ వాడకానికి, పార్టీలకు కూడా మంచి ఎంపిక.
ఫ్లోరల్ వర్క్ ఎప్పటికీ ఔట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ కాదు. మోడ్రన్ లుక్ కోసం ఈ ప్యాటర్న్ మంచి ఎంపిక. ఇందులో పువ్వు రెక్కలపై పెద్ద స్టోన్ ఉంటుంది. ఇది ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది.
ఫ్యూజన్, స్టైల్ రెండూ కావాలంటే ఈ ట్విస్టెడ్ నాట్ పెండెంట్ ఎంచుకోండి. ఇది టూ టోన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సూపర్ గా ఉంటాయి.
గోల్డ్ ఫ్రేమ్, సాలిటైర్ స్టోన్తో ఉన్న ఈ పెండెంట్, ఇయర్ రింగ్స్ సింపుల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఫార్మల్, క్యాజువల్ డ్రెస్సులతో చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
హార్ట్ షేప్, స్లీక్ చైన్, చిన్న హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్.. కాలేజీ, ఆఫీస్కు వెళ్లే అమ్మాయిలకు బెస్ట్ ఆప్షన్. సింపుల్ గా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
