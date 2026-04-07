Telugu

పచ్చల్లా మెరిసే 6 పెరిడాట్ ముక్కుపుడకలు.. తక్కువ ధరకే

woman-life Apr 07 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:gemini ai
డాంగిల్ పెరిడాట్ నోస్ పిన్

పెరిడాట్ (Peridot) అనేది అందమైన ఆకుపచ్చ రంగు రత్నం. దీని లేత ఆకుపచ్చ రంగు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. మీరు ఈ రాయితో చేసిన డాంగిల్ ముక్కుపుడకను పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
స్టార్ షేప్ పెరిడాట్ నోస్ పిన్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ముక్కుపుడకల్లో స్టార్ షేప్ ఎంచుకోండి. ఇది మీకు చాలా ప్రత్యేకమైన, అందమైన లుక్ ఇస్తుంది. దీనికి మ్యాచింగ్‌గా చెవిపోగులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
పింక్ గ్రీన్ స్టోన్ నోస్ పిన్

పింక్, గ్రీన్ రాళ్లతో చేసిన ముక్కుపుడక అదిరిపోయే కాంబినేషన్. ఇది మీ ముక్కుకు మరింత అందాన్ని ఇస్తుంది. దీనికి కాంట్రాస్ట్ కలర్ చెవిపోగులు పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లవర్ నోస్ పిన్

పువ్వు ఆకారంలో ఉండే పెరిడాట్ ముక్కుపుడక కూడా ముక్కుకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ముక్కుపుడకను 18 క్యారెట్ల బంగారంతో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
వైట్ గ్రీన్ స్టోన్ నోస్ పిన్

తెల్ల రాళ్లతో పెరిడాట్ కాంబినేషన్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి ముక్కుపుడకను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest
హాలో డిజైన్ పెరిడాట్ నోస్‌పిన్

ఫ్లోరల్ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ ముక్కుపుడక వేసవిలో పెట్టుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. దీని హాలో స్ట్రక్చర్ దీనికి మరింత అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest

