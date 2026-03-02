ఒక్క గ్రాము వెండిలో ఇలాంటి బాలీ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. పిల్లల చెవులకు ఇవి చాలా అందంగా ఉంటాయి.
వెండితో చేసిన ఈ బో డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎక్కువకాలం మన్నికంగా ఉంటాయి. స్కూల్కి వెళ్లే పిల్లలకు బాగుంటాయి.
హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. ఇవి మీ చిన్నారిని మరింత క్యూట్ గా చూపిస్తాయి.
చిన్న పిల్లలకు చిన్న చిన్న స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇలాంటి రోజ్ డిజైన్ యూనిక్ గా ఉంటుంది. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
సన్ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ సిల్వర్ స్టడ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఒక గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ స్టడ్స్ చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా, పెట్టుకుంటే క్యూట్ గా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
సిల్వర్, స్టోన్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లో ఉంటుంది. స్టైల్తో పాటు కంఫర్ట్ కోరుకునేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.
