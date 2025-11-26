స్టోన్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ బంగారు గాజులు.. చేతులకు అందంగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో చేయించుకోవచ్చు.
సింపుల్ డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ గాజులు మంచి ఎంపిక. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటాయి.
రోజ్కట్ బంగారు గాజులు సింపుల్ సూట్స్ నుంచి లెహంగాల వరకు అన్నీ దుస్తులకు సెట్ అవుతాయి. 20 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
మీనాకారి వర్క్ తో ఉన్న ఈ గాజులు ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం యాంటిక్ ఫినిష్లో ఇలాంటి అద్భుతమైన బంగారు గాజులు తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
బడ్జెట్ సమస్య లేకుంటే ఇలాంటి హెవీ డిజైన్ బంగారు గాజులు తీసుకోవచ్చు. చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
