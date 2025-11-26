పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో ట్రెడిషనల్ గా కనిపించాలి అనుకుంటే.. ఇలాంటి శారీస్ తీసుకోవచ్చు.
టూ షేడ్ హెవీ బోర్డర్ బనారస్ చీర మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.
ఫ్యాషన్తో పాటు కంఫర్ట్ కావాలంటే ఈ చీర సరైన ఎంపిక. ఇక్కడ జార్జెట్ చీరతో మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్ను జత చేశారు.
హేవీ శారీస్ వద్దనుకుంటే తక్కువ బడ్జెట్ లో దొరికే ఇలాంటి సింపుల్ లేస్ బోర్డర్ ప్రింటెడ్ చీరను తీసుకోవచ్చు. కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ తో బాగుంటుంది.
జార్జెట్ బ్లెండ్ గోటా పట్టీ చీర అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు మంచి ఎంపిక. గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజ్, పోల్కి జ్యువెలరీతో స్టైల్ చేస్తే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
మల్టీకలర్ ఎంబ్రాయిడరీ నెట్ చీర.. సింపుల్ జ్యువెలరీతో చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు ఇలాంటి జరీ బోర్డర్ రెడ్ శారీ చాలా బాగుంటుంది. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
