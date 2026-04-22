కళ్లు చెదిరే డిజైన్‍లో ట్విస్టెడ్ గోల్డ్‌ ఇయర్ రింగ్స్‌

woman-life Apr 22 2026
Author: Kavitha G Image Credits:ai generated
Telugu

ట్విస్టెడ్ ఓవల్ షేప్ స్టడ్స్

ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ ఓవల్ షేప్ స్టడ్స్ డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి. ఇవి మీ ముఖానికి మంచి ఫ్రేమింగ్ ఇచ్చి,  క్లాసిక్ లుక్ అందిస్తాయి.

Telugu

గోల్డ్ ట్విస్టెడ్ టాప్స్

గోల్డెన్ షైన్‌, అమెరికన్ డైమండ్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ ట్విస్టెడ్ టాప్స్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ప్లెయిన్ చీర లేదా లెహంగాపైకి ఈ టాప్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Telugu

ఇన్ఫినిటీ షేప్ ట్విస్టెడ్ టాప్స్

హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ ఇష్టపడనివారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇది చాలా క్లాసీగా, ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. రోజువారీ వాడకానికి బాగుంటుంది.

Telugu

సాలిటైర్ స్టోన్ సింగిల్ ట్విస్ట్ స్టడ్స్

ప్రీమియం లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌లో సాలిటైర్ స్టోన్‌తో పాటు గోల్డ్ డిటైలింగ్ కూడా ఉంది.

Telugu

ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ డైమండ్ స్టడ్స్

లగ్జరీ స్టైల్ కోసం ఈ గోల్డ్ డైమండ్ మిక్స్ ట్విస్టెడ్ స్టడ్స్ చాలా ఫేమస్. వీటిని మీరు ఏ ఫంక్షన్‌కైనా ధరించవచ్చు. సూపర్ గా ఉంటాయి.

Telugu

లీఫ్ ట్విస్ట్ ఫ్లోరల్ ఇయర్ రింగ్స్

జిర్కాన్ స్టోన్స్‌తో మెరిసిపోయే ఈ లీఫ్ ట్విస్ట్ ఫ్లోరల్ ఇయర్ రింగ్స్ మీ చెవుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. లైట్‌వెయిట్ స్టడ్స్ కోసం చూసేవారికి ఇవి మంచి ఆప్షన్.

Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ స్టడ్స్

ఫ్లవర్ డిజైన్‌తో కూడిన ఈ ట్విస్టెడ్ స్టడ్స్ చెవులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.

Mangalsutra Designs: నలుపు, ఎరుపు పూసలతో మంగళసూత్రాలు.. సూపర్ డిజైన్స్

Bangles: ఆడపిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే గాజులు

Gold Black Beads: 2 గ్రాముల్లో వచ్చే షార్ట్ నల్లపూసల దండలు ఇవిగో!

Silver Anklets: రంగురంగుల రాళ్ల పట్టీలు.. లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఇవిగో!