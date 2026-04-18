Telugu

2 గ్రాముల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు

woman-life Apr 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
డైలీవేర్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ కమ్మలు చాలా బాగుంటాయి. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
ఆకు డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

బంగారు బేస్‌పై ఇలా ఆకు డిజైన్, వేలాడే ప్యాటర్న్‌ కూడా డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. వీటిని 1.5 నుంచి 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ క్యూట్ రోజ్ ప్యాటర్న్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు ప్రత్యేకమైన, అందమైన లుక్ ఇస్తాయి. 2-3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram
పాన్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

మీరు స్టడ్ ప్యాటర్న్ ఇయర్ రింగ్స్ కోసం చూస్తుంటే, ఈ పాన్ షేప్ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
మీనాకారీ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్

పింక్, వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన మీనాకారీ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ అన్నీ వయసులవారికి బాగుంటాయి.  బడ్జెట్ లో వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
డక్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి మీరు ఇలా బాతు ఆకారంలో ఉన్న సాలిడ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ మంచి ఎంపిక. ఇవి మన్నికగా ఉండటమే కాకుండా, యూనిక్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram
లక్ష్మీదేవి ఇయర్ రింగ్స్

టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉంది. లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే ఇలాంటి లక్ష్మీదేవి ఇయర్ రింగ్ మధ్య వయసువారికి సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest

Glowing skin: రోజూ ఇవి తిన్నా మీ అందం రెట్టింపు అవ్వడం ఖాయం

Ready To Wear Sarees: నిమిషాల్లో కట్టుకునే శారీస్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్!

Summer Face Packs: వేసవిలో మెరిసే చర్మానికి బెస్ట్ ఫేస్ ప్యాక్స్ ఇవిగో

Ruby Gold Ring: రాయల్ లుక్ ఇచ్చే యూనిక్ డిజైన్ రూబీ రింగ్స్.. ఇవిగో