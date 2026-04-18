Glowing skin: రోజూ ఇవి తిన్నా మీ అందం రెట్టింపు అవ్వడం ఖాయం

woman-life Apr 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
కొవ్వు ఉన్న చేపలు (సాల్మన్, మాకేరెల్)

సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటి చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని తేమగా ఉంచి, వాపులను తగ్గిస్తాయి.

Image credits: Getty
అవకాడో

అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీని వల్ల ముఖంపై ముడతలు రావు.

Image credits: Getty
చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో బీటా-కెరోటిన్ ఉంటుంది. ఇది సూర్యరశ్మి నుంచి చర్మాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
నారింజ, నిమ్మ

నారింజ, నిమ్మ వంటి పండ్లలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి ఎంతగానో సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
నట్స్, విత్తనాలు

నట్స్, విత్తనాల్లో ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, జింక్, విటమిన్ ఇ ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయి.

Image credits: Getty
టమాటా

టమాటాలో లైకోపీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని దృఢంగా ఉంచడానికి, యూవీ కిరణాల నష్టం నుంచి కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో పాలీఫెనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి చర్మం సాగే గుణాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Social Media
డార్క్ చాక్లెట్

డార్క్ చాక్లెట్‌లో కాపర్, ఐరన్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు, మినరల్స్ ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి మేలు చేస్తాయి.

Image credits: Getty

