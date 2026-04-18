Telugu

వేసవిలో మెరిసే చర్మానికి బెస్ట్ ఫేస్ ప్యాక్స్ ఇవిగో

woman-life Apr 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Asianet News
Telugu

పెరుగు, నిమ్మరసం

పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్, నిమ్మరసంలోని విటమిన్ సి.. ఈ రెండూ కలిసి తీవ్రమైన ట్యాన్‌ను వేగంగా తొలగిస్తాయి. చర్మానికి మంచి రంగును అందిస్తాయి.
Image credits: Asianet News
Telugu

ముల్తానీ మట్టి, రోజ్ వాటర్

ఈ ప్యాక్ చర్మంపై అదనపు నూనెను పీల్చుకుంటుంది. చర్మ రంధ్రాలను లోతుగా శుభ్రం చేసి, మొటిమలు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
Image credits: Asianet News
Telugu

బొప్పాయి మాస్క్

బొప్పాయిలో ఉండే 'పపైన్' అనే ఎంజైమ్ మృతకణాలను తొలగిస్తుంది. ఎండ దెబ్బకు డల్‌గా మారిన చర్మానికి వెంటనే మెరుపును ఇస్తుంది.
Image credits: Asianet News
Telugu

కీరదోస, తేనె

కీరదోస రసం చర్మానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. తేనె చర్మంలోని తేమను సహజంగా నిలుపుతుంది. ఎండ వల్ల కలిగే మంటను తగ్గించడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Asianet News
Telugu

టమాట, శనగపిండి

టమాటా రసంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే చర్మ సమస్యలను నివారిస్తాయి. చర్మంపై నల్ల మచ్చలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడతాయి.

Image credits: Asianet News
Telugu

కలబంద, పసుపు

యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాలున్న ఈ ప్యాక్ వేసవిలో వచ్చే చర్మ వ్యాధులను నివారిస్తుంది. చర్మానికి మృదుత్వాన్ని అందించి, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
Image credits: Asianet News
Telugu

గంధం, చల్లని పాలు

గంధం చర్మానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. దీన్ని చల్లని పాలలో కలిపి రాసుకుంటే చర్మంపై దురద, మంట వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Image credits: Asianet News

