సింగిల్ రూబీతో ఉండే ఈ రింగ్ చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. గోల్డ్ బేస్పై పొదిగిన ఎర్రటి రూబీ స్టోన్ చేతులకు రాయల్, ఎలిగెంట్ లుక్ను ఇస్తుంది.
పూల డిజైన్ స్ఫూర్తితో చేసిన ఈ ఉంగరం చాలా సున్నితంగా, ఫెమినైన్గా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న స్టోన్స్ తో అందమైన ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేశారు. ఇది ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులతో అదిరిపోతుంది.
కాస్త మోడ్రన్ టచ్ కావాలనుకుంటే జిగ్-జాగ్ డిజైన్ బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో రూబీ స్టోన్ లైనింగ్.. రింగ్కు స్టైలిష్, యూనిక్ లుక్ను ఇస్తుంది.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ రింగ్ చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి మంచి ఎంపిక.
మీకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇష్టమైతే, యాంటిక్ ఫినిష్ ఉన్న రూబీ రింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. వేలికి నిండుగా కనిపిస్తుంది.
హార్ట్ షేప్ రూబీ రింగ్ చాలా క్యూట్గా, స్పెషల్గా కనిపిస్తుంది. నచ్చిన వారికి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఇది అద్భుతమైన ఆప్షన్.
