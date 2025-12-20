కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా బాగుంటాయి. మెడ నిండుగా కనిపిస్తాయి. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
ఫ్లవర్, లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. 10 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది.
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ చీరలు, డ్రెస్సులకు చక్కగా సరిపోతుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
హెవీ జ్యూవెలరీ ఇష్టపడనివారు ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్ నెక్లెస్ తీసుకోవచ్చు. 8-10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఫ్లవర్ డిజైన్ నెక్లెస్ మంచి ఎంపిక. 10-12 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
