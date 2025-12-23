Telugu

తక్కువ బడ్జెట్ లో వెండి నగలు.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్

woman-life Dec 23 2025
Author: Kavitha G Image Credits:gemini
వెండి కడియం

స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి వెండి కడియం, బ్రేస్లెట్స్ చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.  

Image credits: gemini
వెండి ఉంగరం

డైలీవేర్ కి ఇలాంటి వెండి ఉంగరం బాగుంటుంది. అన్ని వయసుల వారికి సరిపోతుంది. 

Image credits: gemini
వెండి కమ్మలు

స్టోన్ వర్క్ ఉన్న ఇలాంటి వెండి స్టడ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.  

Image credits: gemini
వెండి పట్టీలు

చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు రోజూవారి వాడకానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.  

Image credits: gemini
సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్

ప్లేయిన్, స్టోన్స్ తో ఉన్న ఇలాంటి వెండి గాజులు.. పెళ్లిళ్లు, పండుగల కోసం మంచి ఎంపిక. బడ్జెట్ ధరలో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: gemini
సిల్వర్ చోకర్

ట్రెండీ లుక్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి సిల్వర్ చోకర్ తీసుకోవచ్చు. ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.   

Image credits: gemini
వెండి జుంకాలు

వెండి జుంకాలు పండుగలు, ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.  సూపర్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: gemini

