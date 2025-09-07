Telugu

ఈ పండ్లు తింటే ముఖంపై ముడతలు ఏర్పడవు.. యవ్వనంగా కనిపిస్తారు

woman-life Sep 07 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఆరెంజ్

సిట్రస్ పండ్లలో ఆరెంజ్ ఒకటి. దీనిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
జామకాయ

జామకాయ కూడా మన చర్మానికి మంచి మేలు చేస్తుంది. దీనిలో విటమిన్ సి తో పాటుగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
ఆపిల్

ఆపిల్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి లు మెండుగా ఉంటాయి.ఇవి కేవలం మన ఆరోగ్యానికే కాదు చర్మానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
ఉసిరికాయ

 యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి లు ఎక్కువగా ఉన్న ఉసిరికాయను తింటే కూడా చర్మం యవ్వనంగా, కాంతివంతంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
కివీ

కివీలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సిలు చర్మానికి మంచి మేలు చేస్తాయి. 

Image credits: Getty
అవకాడో

అవొకాడోలో ఒమేతా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్లతో పాటుగా రకరకాల పోషకాలుంటాయి. దీన్ని తింటే చర్మం హైడ్రేట్ గా , ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty

