సిట్రస్ పండ్లలో ఆరెంజ్ ఒకటి. దీనిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
జామకాయ కూడా మన చర్మానికి మంచి మేలు చేస్తుంది. దీనిలో విటమిన్ సి తో పాటుగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఆపిల్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి లు మెండుగా ఉంటాయి.ఇవి కేవలం మన ఆరోగ్యానికే కాదు చర్మానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి లు ఎక్కువగా ఉన్న ఉసిరికాయను తింటే కూడా చర్మం యవ్వనంగా, కాంతివంతంగా ఉంటుంది.
కివీలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సిలు చర్మానికి మంచి మేలు చేస్తాయి.
అవొకాడోలో ఒమేతా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్లతో పాటుగా రకరకాల పోషకాలుంటాయి. దీన్ని తింటే చర్మం హైడ్రేట్ గా , ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఇదొక్కటి పెట్టినా డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గుతాయి
గ్యాస్ స్టవ్ ను ఇలా క్లీన్ చేస్తే తలతలా మెరిసిపోతుంది
రోజూ ఈ ఫుడ్స్ తింటే.. జుట్టు రాలమన్నా రాలదు..!
పీరియడ్స్ కి ఒకరోజు ముందు అమ్మాయిలు కచ్చితంగా తినాల్సివి ఇవే