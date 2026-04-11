Gold Chain: 5 గ్రాముల్లోనే అదిరిపోయే చైన్లు..అక్షయ తృతీయకు కొనేయండి

చిన్న పిల్లలకు ఇలాంటి క్యూట్ లాకెట్ ఉన్న చైన్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఈ చైన్ మనకు 5 గ్రాముల్లోనే లభిస్తుంది.
9 క్యారెట్ల నుంచి 22 క్యారెట్ల బంగారం వరకు.. మీరు ఈ తరహా గోల్డ్ చైన్ను ఎంచుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలకు ఇలాంటి చైన్స్ బాగుంటాయి
పూసలతో చేసిన బంగారు గొలుసులు ఎవర్గ్రీన్ డిజైన్. రోజూ వేసుకోవడానికి ఈ చైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి గొలుసులు మీకు 5 గ్రాముల లోపే దొరుకుతాయి.
అమ్మాయి బొమ్మ ఉన్న పెండెంట్తో ఉండే ఈ గోల్డ్ చైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కూతురు కోసం ఇలాంటి డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు.
మీ పాపాయి పేరులోని మొదటి అక్షరంతో మీరు గోల్డ్ చైన్ చేయించుకోవచ్చు. సన్నని గొలుసుకు లెటర్ పెండెంట్ చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తుంది. రోజూ వేసుకోవడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.
