Telugu

ట్రెండీ డిజైన్‍లో కాటన్ నైటీలు.. సమ్మర్ కి బెస్ట్

woman-life Apr 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:nihsamah Instagram
లెహరియా కాటన్ నైటీ

లెహరియా ప్రింట్‌తో ఉండే ఈ కాటన్ నైటీ చాలా సింపుల్‌గా, అమ్మాయిలకు నచ్చేలా ఉంటుంది. ఇది వేసుకోవడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.  

అంగరఖా నెక్ లైన్ కాటన్ నైటీ

అంగరఖా నెక్ లైన్‌తో పాటు లీఫ్ ప్రింట్‌తో ఉన్న ఈ కాటన్ నైటీ చూడటానికి సింపుల్‌గా, హుందాగా ఉంటుంది. వేసవిలో రోజూ వేసుకోవడానికి ఇలాంటి నైటీలను ఎంచుకోవచ్చు.

మిడి లెంగ్త్ కాటన్ నైటీ

మిడి లెంగ్త్‌లో ఉండే ఈ కాటన్ నైటీ డిజైన్ అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది. పొడవాటి నైటీలు ఇష్టం లేని అమ్మాయిలు ఇలాంటి మిడి లెంగ్త్ కాటన్ నైటీలను ఎంచుకోవచ్చు.
క్యారీ ప్రింట్ కాటన్ నైటీ

క్యారీ ప్రింట్‌తో ఉన్న ఈ నైటీ డిజైన్ డార్క్ బ్లూ కలర్‌లో వస్తుంది. స్వచ్ఛమైన కాటన్ మెటీరియల్‌తో చేసిన ఈ నైటీ ఫ్యాబ్రిక్, రోజూ వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది.
కలర్‌ఫుల్ ప్రింటెడ్ నైటీ

కలర్‌ఫుల్ ప్రింట్‌తో ఉన్న ఈ నైటీ వేసుకుంటే చాలా స్టైలిష్ లుక్ వస్తుంది. దీని నెక్ లైన్ పై అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉంటుంది.  

ఫ్లోరల్ ప్రింట్ కాటన్ నైటీ

కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్‌పై ఫ్లోరల్ ప్రింట్‌తో ఉన్న ఈ నైటీ చాలా సింపుల్‌గా, హుందాగా ఉంటుంది. ఇది సమ్మర్ ఫ్యాషన్‌కు ట్రెండీగా ఉండటమే కాకుండా, వేసవికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

Image credits: nihsamah Instagram

Gold Chain: 5 గ్రాముల్లోనే అదిరిపోయే చైన్లు..అక్షయ తృతీయకు కొనేయండి

Old Saree Reuse Ideas: పాత చీరలతో చిన్నారులకు అదిరిపోయే సల్వార్ సూట్స్

Pearl Ring: చేతుల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల ఉంగరాలు

Silver Toe Rings: పాదాలకు మెరుపునిచ్చే వెండి మెట్టెలు.. ఇవిగో!