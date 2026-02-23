Telugu

ముత్యాల ఇయర్ రింగ్స్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్

పెర్ల్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

బంగారు తీగతో ముత్యాలను అందంగా అల్లిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.

Image credits: Instagram@saher_fashion_hub
హ్యాంగింగ్ పెర్ల్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న ముత్యాల నుంచి పెద్ద ముత్యాల వరకు బంగారు తీగలో అల్లిన ఈ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram@edenbstudio
ఫ్లవర్ డిజైన్ పెర్ల్ ఇయర్ రింగ్స్

ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ముత్యాల ఇయర్ రింగ్స్ రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటాయి. అన్ని దుస్తులకు చక్కగా సరిపోతాయి. 

Image credits: Instagram@_luxuryslayoutlets_
టియర్ డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ ముత్యాల ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి.  

Image credits: Instagram@tjwholesale.pk
పెర్ల్ డ్రాప్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి గోల్డ్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. 1 గ్రాములో తీసుకోవచ్చు.  

Image credits: Instagram@jamae.co

