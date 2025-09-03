నిమ్మతొక్క చర్మాన్ని శుభ్రపరచడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. పాదాలకు నిమ్మతొక్కను రుద్దితే చనిపోయిన చర్మ కణాలు తొలగిపోతాయి.
నిమ్మతొక్కను రుద్దితే పాదాల పగుళ్ల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.
పాదాల నుంచి దుర్వాసన పోవడానికి కూడా నిమ్మతొక్క ఉపయోగపడుతుంది. ఇందుకోసం నిమ్మతొక్కల్ని పాదాలకు రుద్దితే సరిపోతుంది.
పాదాలకు ఫంగస్ సోకినప్పుడు మీరు నిమ్మతొక్కల్ని రుద్దితే ఈ సమస్య తగ్గుతుంది. నిమ్మతొక్కలో ఉండే విటమిన్ సి ఇందుకు సహాయపడుతుంది.
పాదాలు పొడిబారినప్పుడు మీరు నిమ్మతొక్కల్ని పాదాలకు రుద్దండి. చర్మం తేమగా, స్మూత్ గా అవుతుంది.
ఎక్కువగా నడిస్తే పాదాలు నొప్పి పుడతాయి. అయితే నిమ్మతొక్కల్ని పాదాలకు రుద్దితే ఈ నొప్పి కాస్త తగ్గుతుంది.
