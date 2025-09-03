Telugu

పాదాలకు నిమ్మతొక్క రుద్దడం వల్ల ఎన్ని లాభాలన్నాయో

woman-life Sep 03 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Pinterest
చర్మ సంరక్షణ

నిమ్మతొక్క చర్మాన్ని శుభ్రపరచడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. పాదాలకు నిమ్మతొక్కను రుద్దితే చనిపోయిన చర్మ కణాలు తొలగిపోతాయి. 

పాదాల పగుళ్లు మాయం

నిమ్మతొక్కను రుద్దితే పాదాల పగుళ్ల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

దుర్వాసన రాదు

పాదాల నుంచి దుర్వాసన పోవడానికి కూడా నిమ్మతొక్క ఉపయోగపడుతుంది. ఇందుకోసం నిమ్మతొక్కల్ని పాదాలకు రుద్దితే సరిపోతుంది. 

బాక్టీరియా నివారణ

పాదాలకు ఫంగస్ సోకినప్పుడు మీరు నిమ్మతొక్కల్ని రుద్దితే ఈ సమస్య తగ్గుతుంది. నిమ్మతొక్కలో ఉండే విటమిన్ సి ఇందుకు సహాయపడుతుంది.

పొడిబారడం తగ్గుతుంది

పాదాలు పొడిబారినప్పుడు మీరు నిమ్మతొక్కల్ని పాదాలకు రుద్దండి. చర్మం తేమగా, స్మూత్ గా అవుతుంది. 

నొప్పి నుంచి ఉపశమనం

ఎక్కువగా నడిస్తే పాదాలు నొప్పి పుడతాయి. అయితే నిమ్మతొక్కల్ని పాదాలకు రుద్దితే ఈ నొప్పి కాస్త తగ్గుతుంది. 

