ఇవి రాస్తే.. తలలో చుండ్రు మాయం

మెంతులను రాత్రంతా నీటిలో నానపెట్టాలి. ఉదయాన్నే మెత్తని పేస్టులాగా చేసుకోవాలి. దీనిలో గుడ్డు తెల్ల సొన కలిపి తలకు బాగా పట్టించి మసాజ్ చేయాలి. అరగంట తర్వాత తలస్నానం చేయాలి.
కలబంద గుజ్జును తల మాడుకు పట్టించి బాగా మసాజ్ చేయాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి.
ఉల్లిపాయ రసం, నిమ్మరసం సమపాళ్లలో కలిపి తలకు పట్టించడం వల్ల చుండ్రు, తలలో దురద తగ్గుతాయి.
టీ ట్రీ ఆయిల్, కొబ్బరి నూనె సమానంగా తీసుకుని తల మాడుకు పట్టించి బాగా మసాజ్ చేయాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత షాంపూతో కడిగేయాలి.
మెత్తగా చేసిన అరటిపండులో ఒక టీస్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, ఒక స్పూన్ పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు బాగా పట్టించాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత షాంపూతో కడిగేయాలి.
